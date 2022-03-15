Долька лимона в машине: какую проблему она помогает решить

Долька лимона в машине: какую проблему она помогает решить Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Зачем бывалому водителю у баранки долька лимона
  3. Какую проблему помогает решить лимон

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...


Долька лимона — верный спутник опытного автомобилиста. Об этом я узнала от дальнобойщика. Прошлым летом мы всей семьей поехали в путешествие, и муж начал засыпать за рулем. И тут как по волшебству увидели заправку и, не мешкая, остановились. Муж — человек эмоциональный и сразу же разговорился с водителем фуры. Тот рассказал, что перед отправлением в длинную поездку он кладет в салон транспортного средства лимон.

Чем может помочь долька лимона во время длительной поездки? Мы и не подозревали о важности этой хитрости.

Зачем бывалому водителю у баранки долька лимона

Всем известно, что аромат цитрусовых бодрит и поднимает настроение. Однако лимон в машине нужен вовсе не для запаха, а для употребления. Почему следует съедать не что иное, как цитрусовый фрукт? Ответ прост: именно лимон уставшему водителю помогает быстро проснуться.

Какую проблему помогает решить лимон

Любой автомобилист согласится с тем, что во время долгой поездки накопившаяся усталость дает о себе знать. Если управлять машиной без остановки на отдых несколько часов подряд, то избежать сонливости почти невозможно.

Крепкий кофе — первое, что приходит на ум, когда необходимо быстро взбодриться. Однако кофеин в больших дозах может быть опасным для здоровья. У него есть свойство значительно учащать сердцебиение, вызывать возбуждение, тревогу, тремор, повышать давление. У меня, к слову, от «бодрящего» напитка наступает чувство сонливости.

Конечно, можно начать беседовать (что мы тоже практикуем) или громко включить музыку. Но, к сожалению, это не всегда снижает риск засыпания.

А вот долька лимона отлично помогает проснуться и сохранить активность. После употребления цитрусового фрукта чувство усталости улетучивается, и сон как рукой снимается. Теперь в семейные путешествия берем не только аудиокниги и перекусы. Лимонная долька — также наш верный спутник.

The post Долька лимона в машине: какую проблему она помогает решить appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
ru Russian
ar Arabiczh-CN Chinese (Simplified)hr Croatiancs Czechnl Dutchen Englishfr Frenchde Germanit Italianpt Portugueseru Russianes Spanishtr Turkishuk Ukrainian