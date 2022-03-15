Долька лимона в машине: какую проблему она помогает решить

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Долька лимона — верный спутник опытного автомобилиста. Об этом я узнала от дальнобойщика. Прошлым летом мы всей семьей поехали в путешествие, и муж начал засыпать за рулем. И тут как по волшебству увидели заправку и, не мешкая, остановились. Муж — человек эмоциональный и сразу же разговорился с водителем фуры. Тот рассказал, что перед отправлением в длинную поездку он кладет в салон транспортного средства лимон.
Чем может помочь долька лимона во время длительной поездки? Мы и не подозревали о важности этой хитрости.
Зачем бывалому водителю у баранки долька лимона
Всем известно, что аромат цитрусовых бодрит и поднимает настроение. Однако лимон в машине нужен вовсе не для запаха, а для употребления. Почему следует съедать не что иное, как цитрусовый фрукт? Ответ прост: именно лимон уставшему водителю помогает быстро проснуться.
Какую проблему помогает решить лимон
Любой автомобилист согласится с тем, что во время долгой поездки накопившаяся усталость дает о себе знать. Если управлять машиной без остановки на отдых несколько часов подряд, то избежать сонливости почти невозможно.
Крепкий кофе — первое, что приходит на ум, когда необходимо быстро взбодриться. Однако кофеин в больших дозах может быть опасным для здоровья. У него есть свойство значительно учащать сердцебиение, вызывать возбуждение, тревогу, тремор, повышать давление. У меня, к слову, от «бодрящего» напитка наступает чувство сонливости.
Конечно, можно начать беседовать (что мы тоже практикуем) или громко включить музыку. Но, к сожалению, это не всегда снижает риск засыпания.
А вот долька лимона отлично помогает проснуться и сохранить активность. После употребления цитрусового фрукта чувство усталости улетучивается, и сон как рукой снимается. Теперь в семейные путешествия берем не только аудиокниги и перекусы. Лимонная долька — также наш верный спутник.
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