Долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить китайский автоконцерн

загрузка...

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах, долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автомобильных концернов. До этого говорилось, что продажа будет осуществлена российской компании, но, как видно, рассматриваются разные варианты.





«Рассматривается один из китайских автоконцернов», – сказал источник. Какой именно концерн – не сообщается, но на падающем рынке лучше остальных себя чувствуют Haval, Chery и Geely. Для любой из них покупка «АвтоВАЗа» – это возможность значительно упрочить позиции в стране. Напомним, Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа».

В Ростехе и «Автовазе» от комментариев отказались. В пресс-службе российского офиса Renault ТАСС рекомендовали обратиться в головной офис компании во Франции. В Минпромторге информацию пока не прокомментировали.