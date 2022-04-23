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    Долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить китайский автоконцерн

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить китайский автоконцерн

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    Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах, долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автомобильных концернов. До этого говорилось, что продажа будет осуществлена российской компании, но, как видно, рассматриваются разные варианты.


    «Рассматривается один из китайских автоконцернов», – сказал источник. Какой именно концерн – не сообщается, но на падающем рынке лучше остальных себя чувствуют Haval, Chery и Geely. Для любой из них покупка «АвтоВАЗа» – это возможность значительно упрочить позиции в стране. Напомним, Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа».

    В Ростехе и «Автовазе» от комментариев отказались. В пресс-службе российского офиса Renault ТАСС рекомендовали обратиться в головной офис компании во Франции. В Минпромторге информацию пока не прокомментировали.

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