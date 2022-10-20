Долина рассказала о будущем в шоу-бизнесе после поста с намеком на завершение карьеры

Певица и народная артистка России Лариса Долина сообщила о будущих планах после стихотворения с намеком о завершении карьеры в шоу-бизнесе.
Долина опубликовала стихотворение, чем вызвала слухи о своем уходе со сцены. В опубликованном посте были строки о последней гастроли, однако певица уверяет, что эти слова не про нее.
«Всем доброго утра. Едем в аэропорт. Казань-Москва. Конечно, стихи не про меня. Я еще повоюю! Не дождутся! Просто понравились», — написала артистка в своем Telegram-канале.
Певица сообщила, что за три дня успела отыграть четыре спектакля, что далось ей не просто. Однако артистка не жалуется на свою работу, которую очень любит.