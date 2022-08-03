Долгожданное обновление Windows 11 для Android-игр. Улучшена графика, добавлена совместимость с геймпадами, джойстиками и не только

Microsoft выпустила обновление Windows 11 для инсайдеров, которое включает новую версию Windows Subsystem for Android. Это обновление в значительной степени ориентировано на производительность в играх, а журнал изменений включает совместимость с геймпадами, джойстиками и некоторыми жестами, более распространенными на смартфонах и планшетах.





Некоторые нововведения:

Совместимость для игр с джойстиками (через WASD)

Совместимость с геймпадами

Управлением прицелом через стрелки

Управление скольжением через стрелки

Улучшения скроллинга

Сетевые улучшения

Обновления безопасности

Улучшения графики

Общие исправления надежности

Windows Subsystem for Android позволяет воспроизхводмобильные приложения без необходимости использования стороннего программного обеспечения. Его можно загрузить из Microsoft Store на любое устройство с Windows 11, но до сих пор в игры можно было играть только с поддержкой сенсорного ввода.

Как только обновление будет протестировано инсайдерами, у всех появится возможность играть в мобильные игры на ПК более комфортными способами.