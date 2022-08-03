Долгожданное обновление Windows 11 для Android-игр. Улучшена графика, добавлена совместимость с геймпадами, джойстиками и не только

Microsoft выпустила обновление Windows 11 для инсайдеров, которое включает новую версию Windows Subsystem for Android. Это обновление в значительной степени ориентировано на производительность в играх, а журнал изменений включает совместимость с геймпадами, джойстиками и некоторыми жестами, более распространенными на смартфонах и планшетах.
Некоторые нововведения:
- Совместимость для игр с джойстиками (через WASD)
- Совместимость с геймпадами
- Управлением прицелом через стрелки
- Управление скольжением через стрелки
- Улучшения скроллинга
- Сетевые улучшения
- Обновления безопасности
- Улучшения графики
- Общие исправления надежности
Windows Subsystem for Android позволяет воспроизхводмобильные приложения без необходимости использования стороннего программного обеспечения. Его можно загрузить из Microsoft Store на любое устройство с Windows 11, но до сих пор в игры можно было играть только с поддержкой сенсорного ввода.
Как только обновление будет протестировано инсайдерами, у всех появится возможность играть в мобильные игры на ПК более комфортными способами.