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Долгожданное обновление Windows 11 для Android-игр. Улучшена графика, добавлена совместимость с геймпадами, джойстиками и не только

Долгожданное обновление Windows 11 для Android-игр. Улучшена графика, добавлена совместимость с геймпадами, джойстиками и не только

Microsoft выпустила обновление Windows 11 для инсайдеров, которое включает новую версию Windows Subsystem for Android. Это обновление в значительной степени ориентировано на производительность в играх, а журнал изменений включает совместимость с геймпадами, джойстиками и некоторыми жестами, более распространенными на смартфонах и планшетах.


Некоторые нововведения:

  • Совместимость для игр с джойстиками (через WASD)

  • Совместимость с геймпадами

  • Управлением прицелом через стрелки

  • Управление скольжением через стрелки

  • Улучшения скроллинга

  • Сетевые улучшения

  • Обновления безопасности

  • Улучшения графики

  • Общие исправления надежности

Windows Subsystem for Android позволяет воспроизхводмобильные приложения без необходимости использования стороннего программного обеспечения. Его можно загрузить из Microsoft Store на любое устройство с Windows 11, но до сих пор в игры можно было играть только с поддержкой сенсорного ввода.

Как только обновление будет протестировано инсайдерами, у всех появится возможность играть в мобильные игры на ПК более комфортными способами.

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