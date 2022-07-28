Документы наемника из Грузии были найдены на брошенной базе ВСУ под Лисичанском

Судя по найденным материалам, Камхадзе имел сертификаты об окончании военных курсов по стандартам НАТО и выполнял в ВСУ функции инструктора.

«Здесь мы обнаружили любопытное личное дело на грузинском языке. Видимо, его забыли на базе в спешке», — рассказал журналистам представитель силовых структур республики.

Как сообщает РИА Новости , украинские военные отступали в спешке, потому бросили здесь часть документов. В частности, на базе удалось обнаружить личное дело гражданина Грузии Михаила Камхадзе.