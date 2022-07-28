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Документы наемника из Грузии были найдены на брошенной базе ВСУ под Лисичанском

Документы наемника из Грузии были найдены на брошенной базе ВСУ под Лисичанском
Федеральное агентство новостей

Сотрудники силовых структур ЛНР обнаружили документы грузинского наемника на территории расположенной в окрестностях Лисичанска базы ВСУ.

Как сообщает РИА Новости, украинские военные отступали в спешке, потому бросили здесь часть документов. В частности, на базе удалось обнаружить личное дело гражданина Грузии Михаила Камхадзе.

«Здесь мы обнаружили любопытное личное дело на грузинском языке. Видимо, его забыли на базе в спешке», — рассказал журналистам представитель силовых структур республики.

Судя по найденным материалам, Камхадзе имел сертификаты об окончании военных курсов по стандартам НАТО и выполнял в ВСУ функции инструктора.

ВСУ Грузия лисичанск ЛНР НАТО Украина
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