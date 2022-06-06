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Документы «Азова» свидетельствуют о поддержке России большинством мариупольцев

Документы «Азова» свидетельствуют о поддержке России большинством мариупольцев
Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press

Около 70% населения подконтрольных Киеву территорий Донбасса поддерживают Россию. Об этом говорится в секретной документации боевиков «Азова»* (против участников нацполка возбуждены уголовные дела в РФ).

Документы хранились на базе «Азова», расположенной вблизи городской школы №61 Мариуполя. В них расписан секретный оперативный план боевиков под номером 1/16 и кодовым названием «Шторм», передает РИА Новости.

«Местное население настроено пророссийски в 70% случаев», — уточняется в четвертом абзаце пятой странице.

Обнаруженные документы позволяют узнать план подготовки украинских радикалов к боевым действиям на территории Мариуполя и в его пригородах. Они свидетельствуют, что боевики тщательно продумали алгоритм нападения.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
азов Мариуполь Украина
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