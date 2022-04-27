Документальный фильм о поисковиках снимают в Новгородской области

Кинематографисты, завершив первый этап съемок в Новгородской области, отправились в Архангельск, где живут родственники павшего в бою солдата, отметил «Первоисточник». Родные десантника уже поблагодарили участников экспедиции за то, что «вернули из небытия подвиг» военного.