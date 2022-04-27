Документальный фильм о поисковиках снимают в Новгородской области

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Документальный фильм о поисковиках, получивший название «Возвращение», снимают в Новгородской области.
Съемочная группа на протяжении несколько дней работала с поисковиками из отряда «Долг» и воспитанниками школы-интернат №1 Кирова. Бригада нашла останки шести солдат, кировских десантников. Одного из них удалось идентифицировать.
Кинематографисты, завершив первый этап съемок в Новгородской области, отправились в Архангельск, где живут родственники павшего в бою солдата, отметил «Первоисточник». Родные десантника уже поблагодарили участников экспедиции за то, что «вернули из небытия подвиг» военного.
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