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    Документальный фильм о поисковиках снимают в Новгородской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Документальный фильм о поисковиках снимают в Новгородской области

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    prt scr vk.com/ВяткаВидео

    Документальный фильм о поисковиках, получивший название «Возвращение», снимают в Новгородской области.

    Съемочная группа на протяжении несколько дней работала с поисковиками из отряда «Долг» и воспитанниками школы-интернат №1 Кирова. Бригада нашла останки шести солдат, кировских десантников. Одного из них удалось идентифицировать.

    Кинематографисты, завершив первый этап съемок в Новгородской области, отправились в Архангельск, где живут родственники павшего в бою солдата, отметил «Первоисточник». Родные десантника уже поблагодарили участников экспедиции за то, что «вернули из небытия подвиг» военного.

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