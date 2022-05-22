Доктор Токарев предупредил о развитии иммунодефицита после перенесенного COVID-19

Россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией, рискуют столrнуться с потерей иммунитета, сообщил врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
Специалист рекомендовал проверять состояние иммунной системы после перенесенного коронавируса. Кроме того, на фоне болезни может развиться гиперергическая реакция, передает URA.RU.
«Мы видим таких пациентов, у которых после COVID-19 развивается временный иммунодефицит, они начинают чаще, чем ранее, болеть другими вирусными и бактериальными инфекциями, и это должно настораживать», — рассказал Токарев.
Сбой иммунитета после COVID-19 может проявляться в повышении температуры. Также пациенты могут испытывать сонливость, утомляемость и усталость.