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    «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не выйдет в Саудовской Аравии из-за ЛГБТ-героя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не выйдет в Саудовской Аравии из-за ЛГБТ-героя

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    Кадр их фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

    Кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запретили в Саудовской Аравии из-за персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Правительство Саудовской Аравии приняло решение не выпускать в прокат фантастический боевик режиссера Сэма Рэйми. Возможно, фильм не покажут и в Кувейте, но пока этому нет официального подтверждения.

    «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не увидят саудовцы из-за ЛГБТ-героя Америки Чавес, роль которой исполнила актриса Сочил Гомес, пишет The Hollywood Reporter. Ранее по этой же причине в Саудовской Аравии не вышли фильмы «Вечные» и «Вестсайдская история». Известно, что в стране есть цензура, которая запрещает любые проявления нетрадиционной ориентации.

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