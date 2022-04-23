«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не выйдет в Саудовской Аравии из-за ЛГБТ-героя

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не увидят саудовцы из-за ЛГБТ-героя Америки Чавес, роль которой исполнила актриса Сочил Гомес, пишет The Hollywood Reporter. Ранее по этой же причине в Саудовской Аравии не вышли фильмы «Вечные» и «Вестсайдская история». Известно, что в стране есть цензура, которая запрещает любые проявления нетрадиционной ориентации.