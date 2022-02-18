Доктор Шамгунова: коревая амнезия способна снизить устойчивость иммунитета перед COVID-19

Доктор Шамгунова: коревая амнезия способна снизить устойчивость иммунитета перед COVID-19 Новости
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Организм человека способен на несколько лет лишиться способности противостоять инфекциям, к которым у него уже выработался иммунитет. К этому может привести коревая амнезия, рассказала доктор медицинских наук Белла Шамгунова.

С подобным состоянием способны столкнуться пациенты, перенесшие корь. Как объяснила Шамгунова, ослабление иммунитета происходит из-за развития посткоревой иммуносупрессии. При ней вирус кори начинает заражать Т- и B-лимфоциты, в которых хранится память о перенесенных инфекциях, передает радио Sputnik.

«Корь подавляет эти клетки памяти, истощает их, стирает, таким образом человек, который перенес корь, в дальнейшем теряет свой иммунный репертуар, который защищал его от других инфекций», — сообщила врач.

В скором времени Россию может настигнуть шестая волна коронавирусной инфекции. По мнению петербургского математика Алексея Боровкова, всплеск заболеваемости должен произойти уже в начале лета, передает «Царьград».

 
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