Доктор Продеус заявил, что отказ от колбас и сосисок продлевает жизнь

К таким продуктам медик отнес колбасы, сосиски, ветчину, бекон, мясные консервы, а также полуфабрикаты. Все он содержат большое количество соли, которая провоцирует повышение артериального давления, рассказал он в рамках телепередачи «Жить здорово!».