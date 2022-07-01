Доктор Продеус заявил, что отказ от колбас и сосисок продлевает жизнь

Продукты, сделанные из обработанного мяса, негативно влияют на здоровье, сокращая годы жизни, сообщил педиатр-иммунолог Андрей Продеус.
К таким продуктам медик отнес колбасы, сосиски, ветчину, бекон, мясные консервы, а также полуфабрикаты. Все он содержат большое количество соли, которая провоцирует повышение артериального давления, рассказал он в рамках телепередачи «Жить здорово!».
Помимо этого, употребление переработанного мяса увеличивает риски развития онкологических заболеваний. Также последствием такого рациона может стать подагра, которая вызывает сильнейшие боли.
Колбасы и бекон являются популярными продуктами для завтрака. Однако от их употребления следует отказаться, чтобы сохранить здоровье, передает «Вечерняя Москва».
«Царьград» сообщил, что в летнюю жару следует сделать выбор в пользу легкой пищи. В этот сезон рекомендуется есть салаты и пить больше жидкости.