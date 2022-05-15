Доктор Мясников заявил о стремлении клиник подзаработать на «лечении от иллюзорных паразитов»

Наибольшая вероятность подхватить паразитов наблюдается при употреблении сырой рыбы. Однако минимизировать этот риск можно, положив продукты на несколько часов в морозилку. Если желание провериться все же есть, то стоит первым делом сдать кровь на эозинофилы. Если уровень последних повышен, то стоит продолжить обследование и начать лечение.