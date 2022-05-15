Доктор Мясников заявил о стремлении клиник подзаработать на «лечении от иллюзорных паразитов»

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Многие клиники убеждают пациентов в необходимости лечения от паразитов. Соответствующий курс стоит немалых денег, но пациенты все равно на него решаются, хотя тот им и не нужен, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор заметил, что боязнь паразитов среди населения подогревают искусственно, чтобы делать на этом страхе деньги. Мясников призвал граждане не поддаваться иллюзорному паразитозу и не соглашаться на разводки клиник.
«Если у вас какие-то симптомы, если вам говорят, что это паразиты, требуйте второе мнение, уходите от врача. Могут быть паразиты? Могут. Но в очень ничтожном проценте», – резюмировал Александр Мясников.
Наибольшая вероятность подхватить паразитов наблюдается при употреблении сырой рыбы. Однако минимизировать этот риск можно, положив продукты на несколько часов в морозилку. Если желание провериться все же есть, то стоит первым делом сдать кровь на эозинофилы. Если уровень последних повышен, то стоит продолжить обследование и начать лечение.