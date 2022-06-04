Доктор Мясников заявил, что препараты от давления или болезни желудка могут привести к выпадению волос

Терять в день около 150 волос является нормой для здорового человека. Данный процесс является естественным для организма. Причиной чрезмерного выпадения волос может быть недомогание, поразившее щитовидную железу, недостаток полезных веществ и витаминов. Средства от гипертонии, от болезни желудка и антибиотики имеют аналогичный негативный эффект.