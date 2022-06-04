Доктор Мясников заявил, что препараты от давления или болезни желудка могут привести к выпадению волос

Некоторые препараты способны спровоцировать чрезмерное выпадение волос. Доктор Александр Мясников перечислил факторы, которые способны привести к облысению.
Терять в день около 150 волос является нормой для здорового человека. Данный процесс является естественным для организма. Причиной чрезмерного выпадения волос может быть недомогание, поразившее щитовидную железу, недостаток полезных веществ и витаминов. Средства от гипертонии, от болезни желудка и антибиотики имеют аналогичный негативный эффект.
Мясников добавил, что при возникновении сильного беспокойства необходимо оценить общий уровень потребления полезных веществ. Некоторые витамины, которые специалисты прописывают для лечения облысения, могут спровоцировать противоположный эффект. Главным негативным фактором в данном вопросе является стресс. Длительное сильное напряжение организма способно привести к чрезмерной потере волос.