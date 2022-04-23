Доктор Мясников назвал вирусное поражение уха причиной головокружения

«Это не болезнь, это бывает у всех. У тех, у

кого это есть, особенно, если человек пожилой, не надо вскакивать, вы должны

посидеть на кровати несколько секунд, а потом встать», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».