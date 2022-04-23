Доктор Мясников назвал вирусное поражение уха причиной головокружения

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Головокружение может возникнуть в следствии заболевания внутреннего уха. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медицинский специалист отметил, что если головокружение не проходит, то может развиваться инфекционное или вирусное поражение органа. В этом случае необходимо срочно показаться врачу. Также головокружение может периодически возникать, когда человек резко встает с кровати.
«Это не болезнь, это бывает у всех. У тех, у
кого это есть, особенно, если человек пожилой, не надо вскакивать, вы должны
посидеть на кровати несколько секунд, а потом встать», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Александр Мясников заявил, что кофе предотвращает онкологические заболевания. Кофейные зерна содержат много полезных веществ.