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    Доктор Мясников назвал вирусное поражение уха причиной головокружения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Доктор Мясников назвал вирусное поражение уха причиной головокружения

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    Global Look Press / Vadim Tarakanov

    Головокружение может возникнуть в следствии заболевания внутреннего уха. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. 

    Медицинский специалист отметил, что если головокружение не проходит, то может развиваться инфекционное или вирусное поражение органа. В этом случае необходимо срочно показаться врачу. Также головокружение может периодически возникать, когда человек резко встает с кровати. 

    «Это не болезнь, это бывает у всех. У тех, у
    кого это есть, особенно, если человек пожилой, не надо вскакивать, вы должны
    посидеть на кровати несколько секунд, а потом встать», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

    Ранее Александр Мясников заявил, что кофе предотвращает онкологические заболевания. Кофейные зерна содержат много полезных веществ. 

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