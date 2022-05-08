Доктор Мясников назвал самый простой способ питаться правильно

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Телеведущий Александр Мясников назвал два простых правила здорового питания.
Доктор в первую очередь призвал отказаться от полуфабрикатов. Он пояснил, что они очень калорийны и при этом обладают низкой пищевой ценностью.
«В полуфабрикатах жиры, трансжиры, соль, сахар и так далее», — объявил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».
Вторым правилом доктор назвал употребление свежих блюд. Он пояснил, что любая еда, которая хранится некоторое время, становится источником инфекций.
Мясников также призвал россиян никогда не пропускать завтрак. Врач констатировал, что утренний прием пищи — будильник для организма.
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