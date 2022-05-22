Доктор Мясников назвал переоцененной пользу от манной каши, хлебцев и натурального сока

Польза некоторых продуктов крайне переоценена, это касается манной каши, хлебцев и натурального сока, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Такая пища не вредит организму, но степень положительного влияния от ее употребления заметно преувеличена. В частности, съеденная ложка манной каши равнозначна куску хлеба и кубику сахара. В результате у человека резко повышается уровень глюкозы в крови, после чего увеличивается инсулин.
Хлебцы тоже принято считать чрезвычайно полезными, хотя в действительности это те же самые чипсы, только сделанные из хлеба, а не картофеля.
«Все то же самое, только нет воды. Калорийность соответствующая», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».
Наряду с этим доктор считает спорной пользу натурального сока, поскольку один стакан такого напитка может содержать около восьми-девяти кусочков сахара. Также к переоцененным продуктам Мясников отнес гематоген и морскую соль.