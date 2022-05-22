Доктор Мясников назвал переоцененной пользу от манной каши, хлебцев и натурального сока

Такая пища не вредит организму, но степень положительного влияния от ее употребления заметно преувеличена. В частности, съеденная ложка манной каши равнозначна куску хлеба и кубику сахара. В результате у человека резко повышается уровень глюкозы в крови, после чего увеличивается инсулин.