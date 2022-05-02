Доктор Ли назвал орехи и помидоры лучшими продуктами для предотвращения рака

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Некоторые продукты способны снижать риск развития онкологических заболеваний. К таким вкусным средствам доктор Уильям Ли отнес орехи и помидоры.
«Одним из лучших продуктов для борьбы с раком являются орехи, особенно грецкие, миндаль, фундук, кешью, фисташки и бразильские орехи. Орехи содержат полифенолы, которые укрепляют нашу иммунную систему для борьбы с раком», — приводит слова британского врача издание Daily Express.
Помидоры, по словам Уильяма Ли, помогают бороться с раком благодаря высокому содержанию ликопина — мощного противоракового вещества, которое вдобавок защищает от повреждений ДНК. Доктор указал на исследование, согласно которому у мужчин, употреблявших дважды в неделю приготовленные томаты, на 30% снижался риск развития рака простаты.