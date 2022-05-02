Доктор Ли назвал орехи и помидоры лучшими продуктами для предотвращения рака

«Одним из лучших продуктов для борьбы с раком являются орехи, особенно грецкие, миндаль, фундук, кешью, фисташки и бразильские орехи. Орехи содержат полифенолы, которые укрепляют нашу иммунную систему для борьбы с раком», — приводит слова британского врача издание Daily Express.