Доктор Лаврова назвала сбалансированное питание залогом правильного похудения

В будущем это может спровоцировать воспаление желчного пузыря,

которое потребуется оперировать. Поэтому, по словам эксперта, нужно перестать

надеяться на жесткие диеты, отказываясь от жирной пищи, и подходить к изменениям

в рационе без фанатизма. Сбалансированное питание, по мнению Полины Лавровой,

является залогом успешной борьбы с лишним весом.