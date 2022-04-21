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    Доктор Лаврова назвала сбалансированное питание залогом правильного похудения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Доктор Лаврова назвала сбалансированное питание залогом правильного похудения

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    pixabay.com

    Правильное похудение будет успешным в случае
    сбалансированного рациона. Резкий отказ от некоторых видов пищи, например, от
    жиров, негативно повлияет на состояние организма, рассказала врач
    ультразвуковой диагностики Полина Лаврова.

    По словам специалиста, для расщепления холестерина в продуктах
    животного и растительного происхождения необходима желчь. Но она «перестает работать»,
    когда жир не поступает в организм.

    «В результате в желчном пузыре начинает скапливаться осадок,
    который может уплотниться и сформироваться в камень», — рассказала Полина
    Лаврова в интервью Общественной Службе Новостей.

    В будущем это может спровоцировать воспаление желчного пузыря,
    которое потребуется оперировать. Поэтому, по словам эксперта, нужно перестать
    надеяться на жесткие диеты, отказываясь от жирной пищи, и подходить к изменениям
    в рационе без фанатизма. Сбалансированное питание, по мнению Полины Лавровой,
    является залогом успешной борьбы с лишним весом.

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