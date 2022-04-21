Доктор Лаврова назвала сбалансированное питание залогом правильного похудения

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Правильное похудение будет успешным в случае
сбалансированного рациона. Резкий отказ от некоторых видов пищи, например, от
жиров, негативно повлияет на состояние организма, рассказала врач
ультразвуковой диагностики Полина Лаврова.
По словам специалиста, для расщепления холестерина в продуктах
животного и растительного происхождения необходима желчь. Но она «перестает работать»,
когда жир не поступает в организм.
«В результате в желчном пузыре начинает скапливаться осадок,
который может уплотниться и сформироваться в камень», — рассказала Полина
Лаврова в интервью Общественной Службе Новостей.
В будущем это может спровоцировать воспаление желчного пузыря,
которое потребуется оперировать. Поэтому, по словам эксперта, нужно перестать
надеяться на жесткие диеты, отказываясь от жирной пищи, и подходить к изменениям
в рационе без фанатизма. Сбалансированное питание, по мнению Полины Лавровой,
является залогом успешной борьбы с лишним весом.