Доктор Комаровский: средиземноморская диета поможет предупредить развитие рака

Доктор Комаровский: средиземноморская диета поможет предупредить развитие рака Новости
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Продукты, включенные в средиземноморскую диету, могут не дать онкологическим заболеваниям развиваться в организме. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он посоветовал употреблять рыбу, различные морепродукты, обезжиренные кисломолочные продукты, индейку, шпинат, цукини, миндальный и цельный овес. Традиционно в средиземноморский рацион также входят чеснок, мята, базилик, куркума, шалфей и розмарин, пишет издание «Известия».

«У людей старше 40 лет начинают накапливаются мутации, которые могут спровоцировать опухоли. Во избежание их развития нужно сократить прием красного мяса и увеличить в рационе долю растительного белка», — сообщил врач.

Ранее специалисты Всемирного фонда исследования рака сообщили, что консервированные овощи без крахмала могут быть причиной развития раковых опухолей в организме. Причиной этому ученые назвали высокое содержание соли в продуктах, пишет телеканал «360».

 
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