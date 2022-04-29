Доктор Юй Гуанъянь назвал факторы, повышающие риск рака ротовой полости

Основных факторов развития онкологического заболевания в ротовой полости — шесть. Это в первую очередь наследственность. Также к болезни приводит частое поедание орехов бетеля. Из-за обломков больных зубов слизистая и язык могут часто травмироваться — это тоже опасно. Усугубляют ситуацию и вредные привычки — курение и алкоголь. Приводит к развитию рака и недоедание, в частности дефицит витамина А. Еще одним фактором врач назвал ВПЧ-инфекцию.