Доктор Юй Гуанъянь назвал факторы, повышающие риск рака ротовой полости

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Доктор Юй Гуанъянь рассказал, что приводит к развитию рака ротовой полости, и дал совет, как избежать появления этой болезни.
Основных факторов развития онкологического заболевания в ротовой полости — шесть. Это в первую очередь наследственность. Также к болезни приводит частое поедание орехов бетеля. Из-за обломков больных зубов слизистая и язык могут часто травмироваться — это тоже опасно. Усугубляют ситуацию и вредные привычки — курение и алкоголь. Приводит к развитию рака и недоедание, в частности дефицит витамина А. Еще одним фактором врач назвал ВПЧ-инфекцию.
Юй Гуанъянь отметил, что, чтобы избежать болезни, нужно два раза в год посещать стоматолога и лечить заболевания рта своевременно, передает NVL.
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