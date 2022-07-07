Догузова пристыдила камчатского чиновника Кумарькова за резкое высказывание о туристах

Камчатка — это один из самых красивых регионов в России, считают в Ростуризме. Одновременно с этим он труднодоступен. Общая задача — сделать так, чтобы каждый россиянин смог хотя бы раз увидеть эти красоты, заявила Зарина Догузова. Не нужно ограничивать туризм. Важно создавать условия для комфортного отдыха, резюмировала глава ведомства.