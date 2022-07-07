Догузова пристыдила камчатского чиновника Кумарькова за резкое высказывание о туристах

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала высказывание министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова о путешественниках.
Кумарьков ранее в грубой форме заявил о неразвитости туризма в регионе для «массового сегмента». В связи с этим в отношении министра проведут проверку. Такое поручение дал губернатор региона Владимир Солодов.
«Считаю риторику министра природных ресурсов и экологии Камчатки крайне неуместной и некорректной по отношению к людям», — отметила Догузова в эфире телеканала «Россия 1».
Камчатка — это один из самых красивых регионов в России, считают в Ростуризме. Одновременно с этим он труднодоступен. Общая задача — сделать так, чтобы каждый россиянин смог хотя бы раз увидеть эти красоты, заявила Зарина Догузова. Не нужно ограничивать туризм. Важно создавать условия для комфортного отдыха, резюмировала глава ведомства.