«Додавили»: Сатановский объяснил неожиданную поставку оружия Украине со стороны Германии

Берлин планирует направить Киеву партию военной помощи, состоящую из систем ПВО, радаров и прочего оружия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский отметил в комментарии «Народным Новостям», что решение немецких властей показало полную зависимость от решений США.
«В ближайшие недели мы поставим новые вооружения. Например, правительство приняло решение, что мы поставим систему IRIS-T — самую современную систему противовоздушной обороны, которая имеется у Германии», — сказал Шольц, добавив, что также планируется предоставить Киеву радарные системы для артиллерийских расчетов.
Стоит отметить, что украинские политики и чиновники неоднократно критиковали немецкие власти за нерешительность в вопросах поставок тяжелого вооружения. Так, в первой половине мая посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что правящая коалиция в ФРГ демонстрирует нерешительность, затягивая поставки самоходных артиллерийских установок Gepard, которые были обещаны Киеву.
«Несмотря на обещанную Олафом Шольцем смену эпохи, коалиция не создает впечатления, что действительно готова быстро перейти к действиям. Обещанные несколько недель назад Gepard до сих пор не доставлены», — посетовал украинский дипломат.
Позднее Мельник снова поверг критике «неспешность» Берлина в вопросе поставок вооружений. В социальных сетях он опубликовал картинку с изображением улитки, несущей боевой патрон, подписав фото: «немецкая помощь уже на пути к нам».
Несмотря на откровенно хамские намеки украинского дипломата, необходимо отметить: действительно, Берлин сильно снизил поставки оружия Украине в последние недели и даже месяцы. Так, 28 мая немецкая газета Welt am Sonntag писала, что с 30 марта по 26 мая немецкие власти отправили Киеву лишь две партии оружия. Как отмечало издание, канцлер отказывался поставлять большие объемы, ссылаясь на некие соглашения с союзниками по НАТО.
Примечателен и комментарий представителя бундесвера. В конце мая статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что страны Запада решили не поставлять Украине танки и боевые машины пехоты.
Сейчас Берлин решился объявить о новой поставке. По мнению Евгения Сатановского, Европа выполняет приказы США. Любая военная помощь стран ЕС напрямую зависит от степени безволия того или иного европейского политика.
«Германия будет помогать Украине. Это будет зависеть от того, как американцы будут давить на европейцев, от того, насколько ничтожны европейские политики», — отметил политолог.
США остаются основными поставщиками оружия Украине с точки зрения объемов. Совсем недавно Вашингтон согласовал выделение Киеву 40 млрд долларов. Утром, 1 июня высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил, что очередной пакет военной помощи Украине на 700 млн долларов вместит поставки реактивных систем залпового огня, дополнительные Javelin и другие виды вооружений.