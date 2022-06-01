«Додавили»: Сатановский объяснил неожиданную поставку оружия Украине со стороны Германии

Несмотря на откровенно хамские намеки украинского дипломата, необходимо отметить: действительно, Берлин сильно снизил поставки оружия Украине в последние недели и даже месяцы. Так, 28 мая немецкая газета Welt am Sonntag писала, что с 30 марта по 26 мая немецкие власти отправили Киеву лишь две партии оружия. Как отмечало издание, канцлер отказывался поставлять большие объемы, ссылаясь на некие соглашения с союзниками по НАТО.