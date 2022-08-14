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Documento: греческие спецслужбы прослушивают телефоны граждан под предлогом безопасности

Documento: греческие спецслужбы прослушивают телефоны граждан под предлогом безопасности
pxhere.com

Греческие спецслужбы ведут слежку за гражданами страны, оправдывая это намерением обеспечить национальную безопасность. Об этом сообщили журналисты Documento.

Сообщается, что местное руководство на законном уровне запретило осуществлять какой-либо контроль за спецслужбами, осуществляющими прослушку. По мнению авторов издания, ответственность за осуществление слежки за гражданами Греции лежит на прокуроре Василики Влаху.

«Большую ответственность за слежку за гражданами, журналистами и политиками несет назначенная в EYP прокурор Василики Влаху, которая вместо того, чтобы должным образом проверять запросы о снятии конфиденциальности с телефонных разговоров и связи, без оценки одобряет их, узаконивая любую практику спецслужб», — пишет Documento.

Сообщается, что спецслужбы пытались прослушать телефон главы оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса. Также слежке подвергся журналист Танасис Кукакис.

Греция прослушка слежка спецслужбы
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