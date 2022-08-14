Documento: греческие спецслужбы прослушивают телефоны граждан под предлогом безопасности

«Большую ответственность за слежку за гражданами, журналистами и политиками несет назначенная в EYP прокурор Василики Влаху, которая вместо того, чтобы должным образом проверять запросы о снятии конфиденциальности с телефонных разговоров и связи, без оценки одобряет их, узаконивая любую практику спецслужб», — пишет Documento.