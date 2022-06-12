Дочь Заворотнюк рассказала о влиянии антироссийских санкций на лечение ее матери

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала поклонникам о том, как антироссийские санкции повлияли на лечение ее матери.
После начала российской спецоперации по защите республик Донбасса ряд фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования сообщил об уходе с российского рынка.
На этом фоне поклонники актрисы обеспокоились, получит ли знаменитость необходимые медикаменты и сможет ли продолжить лечение. С таким вопросом россияне обратились к дочери Заворотнюк Анне, сообщает Газета.Ru.
В социальных сетях девушка поспешила успокоить взволнованных фанатов и отметила, что на лечение актрисы ограничительные меры никак не повлияли.
«Слава богу пока нет никаких сложностей в лечении мамы после последних изменений в мире. Пока ничего такого не ощутили», — написала Анна.
Ранее Анна рассказывала поклонникам, что ее мать находится на серьезном лечении, но подробности разглашать отказалась. Также она сообщила, что та информация об актрисе, которую распространяют СМИ, зачастую является фейковой.
Напомним, что СМИ сообщили о тяжелой болезни звезды «Моей прекрасной няни». летом 2019 года — у Анастасии диагностировали рак мозга.