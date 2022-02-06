Дочь Заворотнюк косвенно подтвердила достоверность фото с тяжелобольной матерью

Наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк намекнула поклонникам на достоверность фотографии с тяжелобольной матерью, которая недавно появилась в Сети.

Камера видеонаблюдения зафиксировала автомобиль, в котором якобы находились фигурист Петр Чернышев и его супруга Анастасия Заворотнюк. Женщина, попавшая в кадр, спала полулежа на переднем сидении.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» ответила на волнующие вопросы поклонников в официальном Instagram-аккаунте в разделе Stories. Один из пользователей Сети поинтересовался, как модель относится к опубликованному кадру.

«Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под богом ходим», — написала она.

Известно, что 50-летняя актриса на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием. Родственники артистки тщательно скрывают ее от журналистов и поклонником.

Сама Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике с 2019 году. Некоторые предполагают, что причиной тяжелой болезни стала процедура искусственного оплодотворения.

От подобного диагноза в 2015 году скончалась певица Жанна Фриске. У исполнительницы хита «Малинки» остался сын Платон, воспитанием которого занимается телеведущий Дмитрий Шепелев.





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