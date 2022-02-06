Дочь Заворотнюк косвенно подтвердила достоверность фото с тяжелобольной матерью

Дочь Заворотнюк косвенно подтвердила достоверность фото с тяжелобольной матерью Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк намекнула поклонникам на достоверность фотографии с тяжелобольной матерью, которая недавно появилась в Сети.

Камера видеонаблюдения зафиксировала автомобиль, в котором якобы находились фигурист Петр Чернышев и его супруга Анастасия Заворотнюк. Женщина, попавшая в кадр, спала полулежа на переднем сидении.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» ответила на волнующие вопросы поклонников в официальном Instagram-аккаунте в разделе Stories. Один из пользователей Сети поинтересовался, как модель относится к опубликованному кадру.

«Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под богом ходим», — написала она.

Известно, что 50-летняя актриса на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием. Родственники артистки тщательно скрывают ее от журналистов и поклонником.

Сама Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике с 2019 году. Некоторые предполагают, что причиной тяжелой болезни стала процедура искусственного оплодотворения.

От подобного диагноза в 2015 году скончалась певица Жанна Фриске. У исполнительницы хита «Малинки» остался сын Платон, воспитанием которого занимается телеведущий Дмитрий Шепелев.


 
загрузка...
 
дочь заворотнюк фото
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru