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Дочь Юдашкина подарила модельеру внучку с необычным именем

Дочь Юдашкина подарила модельеру внучку с необычным именем
Павел Кашаев/Global Look Press

Художник-модельер Валентин Юдашкин в третий раз стал дедом. Дочь известного стилиста Галина родила дочь от внука актрисы Людмилы Максаковой Петра.

 Они уже воспитывают двоих сыновей. Юдашкин редко видит своих внуков, так как пара живет в Гонконге.

«Галочка родила девочку, назвали Агатой-Ариеллой», — цитирует источник из окружения модельера StarHit.

Юдашкин борется с онкологическим заболеванием с 2016 года, с вязи с чем не появляется на телевидении. Однако его дочь периодически дает интервью и рассказывает о звездной семье и своих наследниках, которые мечтают пойти по стопам своего деда.

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RusNewsToday24
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