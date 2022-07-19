Дочь Юдашкина подарила модельеру внучку с необычным именем

Художник-модельер Валентин Юдашкин в третий раз стал дедом. Дочь известного стилиста Галина родила дочь от внука актрисы Людмилы Максаковой Петра.
Они уже воспитывают двоих сыновей. Юдашкин редко видит своих внуков, так как пара живет в Гонконге.
«Галочка родила девочку, назвали Агатой-Ариеллой», — цитирует источник из окружения модельера StarHit.
Юдашкин борется с онкологическим заболеванием с 2016 года, с вязи с чем не появляется на телевидении. Однако его дочь периодически дает интервью и рассказывает о звездной семье и своих наследниках, которые мечтают пойти по стопам своего деда.