Дочь Владимира Машкова публично оставила отцу оскорбительное послание из-за спецоперации

Машкова и ранее признавалась, что не смогла найти с именитым отцом общий язык из-за спецоперации России на Украине — родственники разошлись во мнениях по этому вопросу. В итоге артистка решила поставить точку в споре, опубликовав сообщение с недвусмысленным содержанием.