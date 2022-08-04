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Дочь Владимира Машкова публично оставила отцу оскорбительное послание из-за спецоперации

Дочь Владимира Машкова публично оставила отцу оскорбительное послание из-за спецоперации
Vadim Tarakanov/Global Look Press

Актриса Мария Машкова, живущая в США, оставила своему отцу оскорбительное послание. В отношениях дочери и отца наступил разлад по политическим мотивам.

Машкова и ранее признавалась, что не смогла найти с именитым отцом общий язык из-за спецоперации России на Украине — родственники разошлись во мнениях по этому вопросу. В итоге артистка решила поставить точку в споре, опубликовав сообщение с недвусмысленным содержанием.

  «Идите в ж***, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает», — процитировал актрису портал BLITZ+.

Отметим, что сам Машков активно поддерживает спецоперацию, не раз выступал в Донбассе.

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RusNewsToday24
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