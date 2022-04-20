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    Дочь Варум и Агутина выступила на разогреве у группы Bon Jovi в США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дочь Варум и Агутина выступила на разогреве у группы Bon Jovi в США

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    Global look press/Komsomolskaya Pravda

    Наследница певицы Анжелики Варум и музыканта Леонида Агутина сообщила об успехе в США. Как оказалось, девушка выступила на разогреве у музыкального коллектива Bon Jovi.

    Дочь артистов со своей группой работает на разогреве у всемирно популярных артистов. На этот раз она показалась на одной сцене с Bon Jovi.

    Вокалистка не стала лукавить, что переживала перед выходом на сцену. Однако все прошло лучше, чем она рассчитывала.

    «Похоже, мне не нужен был колледж», – написала исполнительница в социальных сетях.

    Дочь Варум и Агутина около года назад получила американское гражданство. Примечательно, что в Штатах она проживает с детства.

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