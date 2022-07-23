Дочь Валентина Юдашкина рассказала о серьезных проблемах во время третьей беременности

Дочь Валентина Юдашкина Галина недавно стала мамой в третий раз, родив именитому модельеру еще одну внучку. Она призналась, что беременность в этот раз протекала тяжело, передает портал «Экспресс газета».
Как рассказала дочь Юдашкина, первые две беременности прошли достаточно легко, каких-либо серьезных проблем не было. Однако в третий раз все произошло совсем иначе.
«Токсикоз в эту беременность был жуткий. Я даже не могла зайти на кухню, мутило от всего и ничего не помогало до четырех месяцев. Когда прошел сильный токсикоз, я начала ходить каждый день по 5-7 км», — рассказала она, добавив, что ей повезло, поскольку первый триместр попал на зимний период в Гонконге.