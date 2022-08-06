Дочь Уилла Смита о критике в адрес ее отца: “В нас не хотят видеть обычных людей”

Уиллоу Смит

Дочь Уилла Смита, Уиллоу, рассказала в интервью Billboard, как она относится к критике, которая обрушилось на ее отца после скандального инцидента с пощечиной на “Оскаре”. По мнению девушки, общество требует от знаменитостей намного больше, чем от “обычных людей”.

Для меня вся моя семья — обычные люди. Я люблю их и принимаю их такими, какие они есть. Но из-за нашего статуса общество отказывается принимать многие наши качества, свойственные обычным людям. От нас ждут, что мы не будем вести себя так, как другие люди ведут себя в обычной жизни, а значит, что не ждут и честности.

Напомним, что на 94-й церемонии вручения премии “Оскар” ведущий мероприятия Крис Рок сравнил страдающую от алопеции жену Уилла Смита, Джаду Пинкетт-Смит, с героиней фильма “Солдат Джейн”. Не оценив шутку, актер поднялся на сцену и ударил комика по лицу. Это привело к тому, что Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту появляться на своих мероприятиях в течение 10 лет, а Netflix и Sony приостановили съемки фильмов с его участием.

Недавно Уилл Смит опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео, в котором принес извинения всем, кто прямо или косвенно пострадал из-за его поступка.