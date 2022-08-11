Дочь уехавшего из России Бориса Гребенщикова ответила хейтерам отца

Дочь музыканта Бориса Гребенщикова Алиса ответила на нападки недоброжелателей отца. Многие из них распускали слухи о якобы невостребованности актрисы из-за позиции ее родителя.
Гребенщикова опровергла информацию о своей незанятости. Подобные слухи стали появляться после отъезда ее отца из России.
«Без перерыва на летние каникулы проходят мои авторские просветительские проекты в области русской литературы в Лектории ВДНХ. Осенью на фестивале “Территория” я сыграю свои сольные программы, детские и взрослые. На мой взгляд, это более чем внушительный список работ. До конца декабря выходных дней у меня в календаре очень мало», ― рассказала артистка в беседе с BLITZ.center.
Ранее лидер группы «Аквариум» критиковал проведение спецоперации в Донбассе. Кроме того, Борис Гребенщиков негативно отозвался о властях России.