Дочь уехавшего из России Бориса Гребенщикова ответила хейтерам отца

«Без перерыва на летние каникулы проходят мои авторские просветительские проекты в области русской литературы в Лектории ВДНХ. Осенью на фестивале “Территория” я сыграю свои сольные программы, детские и взрослые. На мой взгляд, это более чем внушительный список работ. До конца декабря выходных дней у меня в календаре очень мало», ― рассказала артистка в беседе с BLITZ.center.