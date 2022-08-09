Дочь тяжелобольной Заворотнюк резко ответила обидчикам своей трехлетней сестры

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна резко ответила обидчикам своей трехлетней сестры.
Помимо 26-летней модели у звезды «Моей прекрасной няни» также есть младшая дочь Мила, рожденная в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Вскоре после появления ребенка Заворотнюк диагностировали смертельную болезнь.
Одна из подписчиц старшей дочери актрисы спросила, не злится ли та на свою младшую сестру за то, что она «забрала жизнь» ее матери.
«Прошу подобных людей отписаться от меня, ваша тупость меня выбешивает», — написала наследница звезды в своем микроблоге, комментируя вопрос.
Напомним, 51-летняя Заворотнюк на протяжении долгого времени страдает от тяжелого онкологического заболевания, поражающего клетки головного мозга — глиобластомы.