Дочь Розы Сябитовой рассекретила пол малыша

Дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения находится на последних сроках беременности. У девушки родится дочка.
Ксения долгое время не хотела узнавать, кто у нее будет. На последних неделях дочь звездной свахи решила устроить гендер-пати, на которой раскрылся бы главный секрет.
Девушка пригласила родных на вечеринку. Главная интрига хранилась внутри красивого торта. Начинка десерта дала ответ, кто будет в семье Сябитовой: девочка или мальчик. Разрезав торт стало понятно, что у Ксении и ее мужа родится дочь.
Интересно, что изначально девушка была уверена, что у нее будет сын. Ксения жаловалась подписчикам на жуткий токсикоз. Рядом с ней в тяжелые дни была мама, которая всячески поддерживала наследницу.