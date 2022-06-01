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Дочь Розы Сябитовой рассекретила пол малыша

Дочь Розы Сябитовой рассекретила пол малыша
prt scr youtube.com/Между нами

Дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения находится на последних сроках беременности. У девушки родится дочка.

Ксения долгое время не хотела узнавать, кто у нее будет. На последних неделях дочь звездной свахи решила устроить гендер-пати, на которой раскрылся бы главный секрет.

Девушка пригласила родных на вечеринку. Главная интрига хранилась внутри красивого торта. Начинка десерта дала ответ, кто будет в семье Сябитовой: девочка или мальчик. Разрезав торт стало понятно, что у Ксении и ее мужа родится дочь.

Интересно, что изначально девушка была уверена, что у нее будет сын. Ксения жаловалась подписчикам на жуткий токсикоз. Рядом с ней в тяжелые дни была мама, которая всячески поддерживала наследницу.  

беременность
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