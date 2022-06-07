Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская показала лукбук своей учебной коллекции: модели с капельницей, Голливуд и топы-платки

Ульяна Добровская

Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская в своем инстаграме* поделилась первыми кадрами из лукбука своей новой учебной коллекции. Наследница звезды российского кинематографа учится на факультете моды в знаменитой Королевской академии изящных искусств Антверпена, и в субботу там прошел отчетный показ учащихся программы бакалавриата моды и дизайна.

Свою коллекцию Ульяна назвала “Истории тщеславия” (Vanity Tales). Модели на фото позируют с капельницами на фоне знаменитой надписи “Голливуд”. Работая над кроем, Ульяна отдала предпочтение очевидным приемам: благодаря еще одному знаменитому выпускнику академии Мартину Маржеле деконструкция в исполнении студентов Антверпена теперь что-то столь же “неожиданное”, как цветочный принт весной.

Коллекция Ульяны Добровской

При создании лукбука задействовали и мамины связи. Так, за прически и макияж отвечала Евгения Ленц, которая постоянно работает с Ренатой Литвиновой. Она же одной из первых поздравила Ульяну в комментариях.

Поздравляю! Ты потрясающая и талантливая,

— написала Евгения Ульяне.

Демна Гвасалия, Земфира и Ульяна Добровская на показе

На самом показе у девушки тоже была впечатляющая группа поддержки. Кроме Ренаты Литвиновой, на показ пришли близкие друзья семьи — Земфира и Демна Гвасалия. Креативный директор Balenciaga, который также является выпускником антверпенской академии, впрочем, пришел не лично к Ульяне — Гвасалия также оценил выпускные коллекции и повидался со своим непосредственным учителем, деканом факультета моды Вальтером Ван Бейрендонком, который как раз покинул свою должность после 15 лет работы (в самой академии он проработал и того дольше).

Рената Литвинова на показе

В прошлом году Ульяна представила свою дебютную коллекцию, которую она создала для Московского метрополитена вместе с дизайнером Федором Дьяконовым.