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Дочь певицы Юлии Началовой рассказала, как справилась с утратой матери

Дочь певицы Юлии Началовой рассказала, как справилась с утратой матери
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Ее единственная дочь Вера Алдонина объяснила, как справилась с утратой матери.

Алдонина живет с бабушкой и дедушкой. Родственники тщательно оберегают ребенка от журналистов и посторонних.

В рамках программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ девочка рассказала о своей нынешней жизни. Она призналась, что иногда весело проводит время с друзьями.

«Раньше я была как маленький забитый ребеночек. Я начала выходить с большим желанием. Потихонечку жизнь меняется», — заявила она.

Алдонина уважительно относится к родственникам. Она всегда сообщает им о своем местонахождении.

Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Ее могила расположена на Троекуровском кладбище.

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RusNewsToday24
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