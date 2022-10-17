Дочь певицы Юлии Началовой рассказала, как справилась с утратой матери

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Ее единственная дочь Вера Алдонина объяснила, как справилась с утратой матери.
Алдонина живет с бабушкой и дедушкой. Родственники тщательно оберегают ребенка от журналистов и посторонних.
В рамках программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ девочка рассказала о своей нынешней жизни. Она призналась, что иногда весело проводит время с друзьями.
«Раньше я была как маленький забитый ребеночек. Я начала выходить с большим желанием. Потихонечку жизнь меняется», — заявила она.
Алдонина уважительно относится к родственникам. Она всегда сообщает им о своем местонахождении.
Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Ее могила расположена на Троекуровском кладбище.