Дочь онкобольной Заворотнюк резко высказалась о комментариях в адрес матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на критику в адрес людей, возмутившихся ее путешествием.

Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» недавно поделилась новыми кадрами на своей странице в Instagram. Подписчики звезды возмутились, что та путешествует, пока ее мать болеет. Однако Анна Заворотнюк решила дать ответ хейтерам.

«Мне мерзко от этих людей! Раздражают любые комментарии касаемо болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать. Это то, чего хотела моя мама, — чтобы я была счастливой», — заявила дочь актрисы.

Ранее стало известно, что сын Анастасии Заворотнюк Майкл готовится к переменам в личной жизни. Молодой человек намекнул, что готов к свадьбе, передает портал monavista.ru.





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