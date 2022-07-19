Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель отдыхает с бойфрендом и делится пляжными фото

Дева Кассель

После работы на показе Dolce & Gabbana дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева отправилась на отдых. Отпуск 17-летняя модель проводит со своим бойфрендом, манекенщиком Лукой Саландрой, с которым она встречается уже два года. Влюбленные поделились серией романтичных фото в инстаграме*.

Лука Саландра и Дева Кассель

Дева и Лука проводят время на пляже, купаясь, загорая, играя в карты и записывая забавные тиктоки. В комментариях подписчики отмечают, что у Девы определенно есть актерский потенциал и со временем она сможет сниматься в кино, как ее мама и папа.

Пока же девушка больше сосредоточена на модельной карьере и удивляет поклонников другими талантами. Не так давно в телеграме обсуждали видео, на которых русскоязычная подруга учит Деву русскому языку по песням рэпера Фэйса**.

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