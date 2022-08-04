Дочь Малинина и Зарубиной готовится к свадьбе с фермером из США

Старшая дочь российской звездной пары певцов Александра Малинина и Ольги Зарубиной Кира Евдокимова готовится к свадьбе с американским фермером.
37-летняя звездная наследница с ранних лет живет в США, ее избранник занимается разведением баранов. Мама невесты рассказал, что ей очень нравится этот союз. Жених Евдокимовой в молодости занимался ювелирным делом и поэтому обручальные кольца сделает сам.
«Теперь Кира живет в горах. Я уже сказала ей: “Кира, мне туда просто необходимо. Я же очень люблю баранину!”. Мне очень нравится их пара. Они — одногодки: два Быка. Уже ведут разговоры о свадьбе. Он подарил дочке несколько золотых колец. Но сказал, что на свадьбу сделает кольца сам. Оказалось, что он в молодости занимался ювелиркой», —рассказала будущая теща порталу PROZVEZD.
Ольга Зарубина была второй женой Александра Малинина. Кира родилась в 1985 году и лишь в 2011-м артист признал ее своей дочерью.