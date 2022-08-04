Дочь Малинина и Зарубиной готовится к свадьбе с фермером из США

«Теперь Кира живет в горах. Я уже сказала ей: “Кира, мне туда просто необходимо. Я же очень люблю баранину!”. Мне очень нравится их пара. Они — одногодки: два Быка. Уже ведут разговоры о свадьбе. Он подарил дочке несколько золотых колец. Но сказал, что на свадьбу сделает кольца сам. Оказалось, что он в молодости занимался ювелиркой», —рассказала будущая теща порталу PROZVEZD.