Дочь лидера рок-группы “Алиса” Вера Кинчева стала ведущей Первого канала

Вера Кинчева

Дочь музыканта и лидера группы “Алиса” Константина Кинчева, актриса Вера Кинчева, стала ведущей Первого канала. Об этом она сообщила в своем инстаграме*.

Кинчева будет вести на телевидении тематическую передачу под названием “Проуют”. Друзья, у меня волшебные новости. Мечтаете преобразить свою квартиру, но не знаете, с чего начать?! Первый канал спешит на помощь и запускает новую передачу: “Проуют”. Руководить преображениями буду я! Ваш “уютолог” Вера.

Первый выпуск мы будем снимать в моем городе-душе СПБ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.), — написала она.

Новость о назначении Кинчевой прокомментировали в соцсетях. Неожиданно: актриса и дочь музыканта Константина Кинчева — Вера — стала ведущей Первого канала. Ей доверили очередную квартирную перестройку, но, похоже, это означает, что в сентябре к радости Леонида Якубовича развлекательные шоу в сетку канала вернут. Или хотя бы начнут возвращать, — пишет телеграм-канал “Антиглянец”.

Так, Леонид Якубович ранее в интервью высказался о том, что из сетки Первого канала убрали развлекательные передачи, в том числе шоу “Вечерний Ургант”, и назвал это “большой ошибкой”.

По официальной информации, это связано с ситуацией в мире, однако в сети многие полагают, что поводом для выхода шоу из эфира стала политическая позиция ведущего. Так, Иван Ургант ранее высказался против военной спецоперации РФ на Украине.

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