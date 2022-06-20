Дочь Ларисы Гузеевой удивила поклонников внешним видом

Напомним, предприниматель и телеведущая состоят в браке более 20 лет, в отношениях у них родилась дочь Ольга. Также у звезды есть сын Георгий. Недавно Гузеева отметила, что была не лучшей матерью своим детям – знаменитость попросила у наследников прощения и призналась им в сильной родительской любви.