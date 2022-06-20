Дочь Ларисы Гузеевой удивила поклонников внешним видом

Наследница знаменитой российской артистки Ларисы Гузеевой Ольга в последнее время не часто делится личными фотографиями. Оказывается, юная девушка сильно изменилась во внешности.
Дочь Гузеевой известна многим как личность неординарная. Девушка много раз экспериментировала со своей внешностью – красила волосы, стриглась «под мальчика», делала пирсинг. Теперь же от прежней Ольги остался только прокол в носу – она прибавила в весе, округлилась, а вместо аккуратной стрижки на голове неряшливая «дулька».
«Кровь с молоком»;«Округлилась и подрумянилась»;«И не скажешь, что дочь звезды», – обсудили изменения знаменитой наследницы пользователи Сети.
Примечательно, что супруга Ларисы Гузеевой Игоря Бухарова в последнее время также тяжело узнать – мужчина принял решение кардинально сменить имидж. Он отпустил длинную седую бороду и сделал стильную стрижку.
Напомним, предприниматель и телеведущая состоят в браке более 20 лет, в отношениях у них родилась дочь Ольга. Также у звезды есть сын Георгий. Недавно Гузеева отметила, что была не лучшей матерью своим детям – знаменитость попросила у наследников прощения и призналась им в сильной родительской любви.