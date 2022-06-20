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Дочь Ларисы Гузеевой удивила поклонников внешним видом

Дочь Ларисы Гузеевой удивила поклонников внешним видом
Yulia Kapishnikova/Russian Look/Globallookpress

Наследница знаменитой российской артистки Ларисы Гузеевой Ольга в последнее время не часто делится личными фотографиями. Оказывается, юная девушка сильно изменилась во внешности.

Дочь Гузеевой известна многим как личность неординарная. Девушка много раз экспериментировала со своей внешностью – красила волосы, стриглась «под мальчика», делала пирсинг. Теперь же от прежней Ольги остался только прокол в носу – она прибавила в весе, округлилась, а вместо аккуратной стрижки на голове неряшливая «дулька».

«Кровь с молоком»;«Округлилась и подрумянилась»;«И не скажешь, что дочь звезды», – обсудили изменения знаменитой наследницы пользователи Сети.

Примечательно, что супруга Ларисы Гузеевой Игоря Бухарова в последнее время также тяжело узнать – мужчина принял решение кардинально сменить имидж. Он отпустил длинную седую бороду и сделал стильную стрижку.

Напомним, предприниматель и телеведущая состоят в браке более 20 лет, в отношениях у них родилась дочь Ольга. Также у звезды есть сын Георгий. Недавно Гузеева отметила, что была не лучшей матерью своим детям – знаменитость попросила у наследников прощения и призналась им в сильной родительской любви.

гузеева давай поженимся телеведущая
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RusNewsToday24
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