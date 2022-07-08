Дочь Ким Кардашьян устроила демарш на показе мод в Париже, подняв плакат «Стоп»

Светская львица Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором ее дочь Норт Уэст просит фотографов прекратить ее снимать. Для этого девочка написала на листе бумаги слово «Стоп», сообщает People.
На своей странице в социальной сети Кардашьян отметила, что ее дочь «утомили люди, которые ее фотографируют» на Неделе моды в Париже. Поэтому девочка нашла способ сказать папарацци, что нужно прекратить ее снимать.
«Норт, видимо, надоели люди, фотографирующие ее, поэтому она написала на своем приглашении «STOP», подняла его вверх и попросила фотографов сосредоточиться на шоу», — подписала пост Кардашьян.
Отметим, что Норт Уэст вместе со своей бабушкой Крис Дженнер наблюдала за модельным дебютом своей мамы на презентации кутюрной коллекции Balenciaga.