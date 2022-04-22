Дочь Кейт Мосс Лила снялась для Vogue и рассказала, что в детстве считала мать “старой” и “скучной”

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Лила Мосс

Лила Мосс, дочь культовой модели Кейт Мосс, впервые появилась на обложке британского Vogue и рассказала в интервью об отношениях с мамой и развитии собственной модельной карьеры.

19-летняя Лила также поделилась воспоминаниями из детства о том, как она воспринимала славу своей матери.

В восемь лет я начала понимать, что папарацци интересуются ею по какой-то причине. Потом я пошла в среднюю школу, и все говорили: “О, твоя мама — Кейт Мосс!”. А когда ты еще столь юный, ты не задумываешься о том, что говоришь, и я отвечала: “Откуда ты знаешь, кто она? Она старая! Она старая и скучная!”

— поделилась Лила.

Лила Мосс

Преследующие ее мать репортеры были настолько постоянной частью ее жизни с самого детства, что ее первым словом было “нацци” — так она называла папарацци, когда еще не могла выговорить слово целиком.

При этом с самого детства Лила, по ее словам, стремилась защитить маму от фотографов.

Есть кадр, где я в шубе и будто рычу. Я очень защищала свою маму. Все ее друзья говорят, что я была такой устрашающей в детстве. Но я была совершенно серьезна. Я также всегда копировала маму. Она всегда опускала голову и не смотрела в камеру, поэтому и я повторяла это. Я и сейчас так делаю,

— рассказала Лила.

Лила Мосс в детстве с мамой

Модель также рассказала, что у них с мамой много общих увлечений, например, обе с удовольствием смотрят сериал “Закон и порядок” и все криминальные шоу на Netflix. Кроме того, Лила восхищается стилем своей матери и с удовольствием заимствует вещи из ее гардероба, например пальто Saint Laurent и сумки Chanel. Saint Laurent Лила также назвала своим любимым брендом. Кейт вряд ли возражает, ведь, по словам Лилы, звезда подиума 90-х сейчас охотнее носит спортивные костюмы.

Вероятно, она возненавидит меня за то, что я это сказала. Она не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что она носит спортивные штаны,

— отметила Лила.

Есть и то, в чем мама и дочь непохожи друг на друга.

Мне нравится приходить вовремя, а моя мама любит опаздывать,

— с улыбкой признала Лила.

Лила также рассказала, что ее мама не была в восторге от того, что дочь хочет стать моделью:

Мама всегда отговаривала меня от работы моделью. Она всегда говорила: “Если хочешь, можешь попробовать, но я бы не советовала”.

Сейчас Лила сотрудничает с модельным агентством своей матери, но первые шаги в моделинге были для нее сложными. Дочь Кейт Мосс призналась, что очень стеснялась и чувствовала себя зажатой перед камерой.

Сейчас Лила не живет с матерью: она переехала к своему отцу, соучредителю Dazed Media Джефферсону Хэку, так как дом, где она и Кейт жили 11 лет, выставлен на продажу. Лила отметила, что с отцом у нее отличные отношения, хотя родители расстались, когда Лила была еще совсем маленькой.

Мы действительно близки. Наше любимое дело — играть в карты вместе. Обычно я выигрываю. Мне нравится быть в его доме,

— сказала Лила.