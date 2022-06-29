Дочь Этери Тутберидзе тайно вышла замуж за своего партнера по фигурному катанию

Смолкин является серебряным призером чемпионата России, эту медаль он завоевал в тандеме с Дэвис. Немногие знают, но фигурист мог стать актером, если бы пошел по стопам своего отца — Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».