Дочь Этери Тутберидзе тайно вышла замуж за своего партнера по фигурному катанию

Фигуристка Диана Дэвис, которая является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, тайно вышла замуж за своего партнера Глеба Смолкина в США.
Информация, которая подтверждает факт бракосочетания, появилась на сайте Clerk.clarkcountynv.gov. Брак был оформлен 18 марта в штате Невада. Молодожены пока не прокомментировала свадьбу, пишет «СтарХит».
Однако после радостного события они отправились в отпуск. Оттуда пара публикует романтичные снимки. Поклонники восторгаются фигуристами и поздравляют их со свадьбой.
Смолкин является серебряным призером чемпионата России, эту медаль он завоевал в тандеме с Дэвис. Немногие знают, но фигурист мог стать актером, если бы пошел по стопам своего отца — Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».