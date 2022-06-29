Новости0

Дочь Этери Тутберидзе тайно вышла замуж за своего партнера по фигурному катанию

Дочь Этери Тутберидзе тайно вышла замуж за своего партнера по фигурному катанию
ТАСС/HOW HWEE YOUNG

Фигуристка Диана Дэвис, которая является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, тайно вышла замуж за своего партнера Глеба Смолкина в США.

Информация, которая подтверждает факт бракосочетания, появилась на сайте Clerk.clarkcountynv.gov. Брак был оформлен 18 марта в штате Невада. Молодожены пока не прокомментировала свадьбу, пишет «СтарХит».

Однако после радостного события они отправились в отпуск. Оттуда пара публикует романтичные снимки. Поклонники восторгаются фигуристами и поздравляют их со свадьбой.

Смолкин является серебряным призером чемпионата России, эту медаль он завоевал в тандеме с Дэвис. Немногие знают, но фигурист мог стать актером, если бы пошел по стопам своего отца — Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».

борис смолкин глеб смолкин диана дэвис этери тутберидзе
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.