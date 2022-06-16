Дочь Чарли Шина объяснила, почему она зарегистрировалась на OnlyFans

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Сэм Шин

Дочь Чарли Шина Сэм объяснила, зачем она зарегистрировалась на платформе OnlyFans, которая специализируется на публикации откровенного контента и часто используется вебкам-моделями.

В своем инстаграме* Сэм заявила, что хочет доказать, что “все тела прекрасны”. Девушка ответила на вопрос подписчика, который спросил, хорошая ли у нее фигура, чтобы этим заниматься.

Вам не нужно иметь “фигуру”, чтобы этим заниматься. Единственное, что имеет значение, — это убедиться, что вам комфортно публиковать то, что вы публикуете, и помнить, что все тела прекрасны, — написала она в сторис.



Сэм Шин

Поклонники также спросили ее о реакции родителей на такое решение, и Сэм призналась, что ее мать, актриса Дениз Ричардс, очень поддержала ее. Сэм, я всегда буду поддерживать тебя и прикрывать твою спину. Я люблю тебя, — написала Ричардс в комментариях под одним из постов.

Чарли Шин отнесся к решению своей старшей дочери с неодобрением и сказал журналистам, что не мог на него повлиять, поскольку Сэм живет вместе со своей матерью.

Несколько лет назад Сэм Шин активно занялась модельной карьерой.

Чарли Шин расстался со своей бывшей женой Дениз Ричардс в 2006 году. Развод пары сопровождался скандалами из-за алиментов на общих дочерей: Сэм и Лолу. Кроме того, позже актера обвинили в связях с порномоделями, наркотической и алкогольной зависимостях и педофилии, а в 2015 году он признался, что у него ВИЧ.

Несмотря на это, Дениз Ричардс не запрещала дочерям поддерживать отношения с отцом. Год назад Сэм даже переехала к Чарли Шину после конфликта с матерью, однако потом вернулась к ней.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией