Дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс завела аккаунт на OnlyFans

Сэм Шин

Дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс, Сэм, завела аккаунт на платформе OnlyFans: ресурс специализируется на публикации откровенного контента и пользуется большой популярностью среди вебкам-моделей. Родители девушки прокомментировали это в беседе с журналистами PageSix.

Чарли Шин остался недоволен таким решением дочери и списал это на то, что Сэм живет не с ним. Ей сейчас 18 лет, и она живет со своей матерью. Это произошло не под моей крышей, — заявил он.

Дениз Ричардс отметила, что она старается доверять решениям своей дочери. Сэм уже 18 лет, и ее решение не было основано на том, в чьем доме она живет. Все, что я могу сделать как мать, это направить ее и доверять ее суждениям о правильном и неправильном, — заявила актриса.



Сэм Шин

Ранее Сэм решила начать модельную карьеру и приняла участие в нескольких фотосессиях.

Чарли Шин и Дениз Ричардс поженились в 2002 году. Их брак продлился четыре года: в 2006 году они объявили о разводе. У пары две общие дочери: Сэм и Лола.

Чарли Шин и Дениз Ричардс расстались со скандалом: актриса обвинила бывшего супруга в насилии и даже потребовала через суд запретить ему приближаться к ней и к детям. Позже им удалось наладить отношения, и Дениз Ричардс не препятствует общению дочерей с отцом, несмотря на связанные с ним скандалы: актер злоупотреблял алкоголем и наркотиками и жил с порноактрисами. Кроме того, в 2015 году Чарли Шин признался, что у него ВИЧ, а в 2020 году его обвинили в сексуальных домогательствах и педофилии.

В 2018 году Дениз Ричардс снова вышла замуж, ее избранником стал Аарон Файферс.