Дочь Брюса Уиллиса сообщила о диагностированном у актера заболевании

Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Актриса Румер Уиллис, 33-летняя дочь звезды «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса, сообщила о диагностированном у ее отца заболевании: актер страдает одной из форм деменции — афазией.

Как рассказала Уиллис в социальных сетях, ее отец завершает столь важную для него актерскую карьеру. Вместе с этим для членов семьи звезды телеэкранов наступили сложные времена, преодолеть которые они планируют вместе.

«Мы проходим через это как крепкая семейная ячейка и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы дня него. Как всегда говорит Брюс: «Живи на полную катушку», — и вместе мы планируем сделать именно это», — написала актриса.

Актер Брюс Уиллис за свою многолетнюю актерскую карьеру сыграл в общей сложности в 340 фильмах. Его портфолио включает роли в таких культовых картинах, как «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Счастливое число Слевина» и «Пятый элемент».

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