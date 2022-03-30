Дочь Брюса Уиллиса сообщила о диагностированном у актера заболевании

«Мы проходим через это как крепкая семейная ячейка и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы дня него. Как всегда говорит Брюс: «Живи на полную катушку», — и вместе мы планируем сделать именно это», — написала актриса.