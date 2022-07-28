Дочь Бьорк впервые снялась в модной рекламной кампании

Исадора Бьяркардоттир Барни

Исадора Бьяркардоттир Барни, дочь певицы Бьорк и художника и режиссера Мэтью Барни, стала лицом рекламной кампании Miu Miu. Съемка посвящена линии необычных украшений, которую создали художники Натали Джурберг и Ханс Берг. Это первый раз, когда 19-летняя девушка сотрудничает с каким-либо модным брендом.

Исадора Бьяркардоттир Барни

Помимо создания красочных украшений, Джурберг и Берг выступили арт-директорами кампании, которую снял Жюльен Мартинес Леклерк, а стилизовала Лотта Волкова.

На фото и видео Барни взаимодействует с потусторонними существами вроде сказочных птиц и рук-скелетов. Коллекция под названием A Remedy вдохновлена серией скульптур художников 2015 года “Вор, пойманный на месте преступления”, в которой были изображены причудливые птицы, крадущие разную мелочь со стола. Миучча Прада, которая возглавляет Miu Miu (принадлежит Prada), с художниками знакома с 2005 года, а в 2008 году их работы выставлялись в Fondazione Prada.

Исадора Бьяркардоттир Барни на бэкстейдже съемки

Хотя с модным брендом Исадора работала впервые, опыт съемок у нее есть: девушка уже снималась для модных журналов, а в этом году дебютировала и в кино, снявшись в фэнтези “Варяг” (сыграла в фильме и ее мама). В своем блоге Исадора иногда примеряет разные необычные образы. Ей, к слову, есть с кого брать пример: Бьорк также прославилась причудливыми сценическими нарядами и “инопланетным” имиджем.

Фото из инстаграма* Исадоры

Бьорк

Это не первый раз, когда Miu Miu сотрудничает с детьми знаменитостей. Ранее лицом модной кампании бренда стала дочь Миллы Йовович Эва.

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