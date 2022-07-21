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Дочь Бориса Гребенщикова заявила, что уехала из России

Дочь Бориса Гребенщикова заявила, что уехала из России
globallookpress/Zamir Usmanov

Дочь Бориса Гребенщикова Алиса покинула Россию и показала поклонникам, как проводит время за границей, сообщает портал BLITZ+

Недавно Алиса публиковала фотографии купающегося в море сына, тогда семья отправилась на отдых. Теперь же девушка посетила Финляндию, где любовалась красивым закатом. Делала это дочь музыканта в сопровождении своей собаки.

Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.

Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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RusNewsToday24
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