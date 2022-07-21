Дочь Бориса Гребенщикова вслед за отцом улетела из России

Актриса Алиса Гребенщикова улетела в Финляндию вместе с 14-летним сыном и поселились в Южной Карелии.
После отпуска старшая наследница лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова всего пару дней провела в Санкт-Петербурге, а затем улетела в Финляндию. Оттуда она похвасталась перед подписчиками соцсетей морем и пляжем, а также познакомила фанатов со своим четырехлапым другом, которого назвала «парнем».
«Мы с моим новым парнем наблюдаем закат», — написала Гребенщикова.
Напомним, ранее из России улетел ее отец. За границей Гребенщиков не раз негативно высказывался о спецоперации по защите республик Донбасса и негласно был признан персоной нон грата.