Дочь Бориса Гребенщикова вслед за отцом улетела из России

После отпуска старшая наследница лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова всего пару дней провела в Санкт-Петербурге, а затем улетела в Финляндию. Оттуда она похвасталась перед подписчиками соцсетей морем и пляжем, а также познакомила фанатов со своим четырехлапым другом, которого назвала «парнем».