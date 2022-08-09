Дочь Бориса Гребенщикова Алиса обратилась к подписчикам за поддержкой

«Сколько же мыслей у меня накопилось… Сколько тем для разговора, для обсуждения. Только непонятно, с кем все это разделить. А еще более непонятно, что я хотела бы от собеседников. Поэтому пока жду, прости господи, фею. Ну или понимания, что же мне нужно: поддержка, взгляд со стороны, помощь в разборе ситуации», — высказалась Гребенщикова.