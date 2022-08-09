Дочь Бориса Гребенщикова Алиса обратилась к подписчикам за поддержкой

Дочь актера Бориса Гребенщикова Алиса призналась, что в последнее время у нее накопилось много мыслей, о которых она бы хотела поговорить. Именно поэтому она обратилась за поддержкой к своим подписчикам, передает Пятый канал.
«Сколько же мыслей у меня накопилось… Сколько тем для разговора, для обсуждения. Только непонятно, с кем все это разделить. А еще более непонятно, что я хотела бы от собеседников. Поэтому пока жду, прости господи, фею. Ну или понимания, что же мне нужно: поддержка, взгляд со стороны, помощь в разборе ситуации», — высказалась Гребенщикова.
По информации источника, буквально на днях девушка вернулась из отпуска в Финляндии, который провела вместе с сыном. Ее отец Борис Гребенщиков на данный момент находится за границей.